Indian Wells: dove vedere Sinner-Isner e Berrettini-Fritz? Sky o Dazn?

Indian Wells 2021: buona la prima per Mattero Berrettini e Jannik Sinner. Il romano, non senza qualche difficoltà , ha battuto il cileno Alejandro Tabilo. L’altoatesino offrendo ottime giocate, supera con un doppio 6-2 l’australiano John Millman. Per loro adesso si prospettano all’orizzonte due ostacoli a stelle e strisce. Il romano se la vedrà contro Taylor Fritz. I due non si incroceranno per la prima volta. Nell’edizione 2019 della Coppa Davis lo statunitense sconfisse il n 7 del mondo, infliggendogli una brutta delusione. Jannik se la vedrà con John Isner. La testa di serie n 20 ha già avuto la meglio sull’azzurro a Cincinnati, lo scorso 18 agosto. Per entrambi gli italiani, quindi, il prossimo turno si preannuncia davvero ostico. In particolar modo al n 14 del ranking servono punti preziosi, per scalare la classifica in modo da potersi qualificare per le ATP Finals. In caso di vittoria potrebbe profilarsi l’ipotesi di un derby tutto azzurro, uno scontro tra titani in salsa tricolore.

Indian Wells 2021: dove vedere i match degli azzurri? Sky o Dazn?

Le date e gli orari dei due incontri Berrettini-Fritz e Sinner-Isner, ancora non sono stati definiti. Ma è sicuro che le emittenti che hanno acquistato i diritti della competizione californiana sono Sky e Super Tennis. I match potranno quindi essere seguiti su Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno (canale 201), e Super Tennis (canale 64).