Indian Wells, Jannik Sinner agli ottavi: Isner si ritira

Jannik Sinner è agli ottavi di Indian Wells. L’altoatesino che avrebbe dovuto giocare con Isner, è automaticamente al turno successivo. L’americano, infatti, ha dato forfait prima di scendere in campo, consentendo così all’italiano di ottenere una qualificazione importante nell’ottica del ranking mondiale. L’ultimo grande appuntamento della stagione sono le ATP Finals, che si disputano tra i primi otto del mondo. Attualmente Jannik è decimo. Il nono posto è occupato dall’amico Hubert Hurkacz, visto che Rafa Nadal, Federer e Dominic Thiem sono assenti da tempo a causa di vari infortuni. Agli ottavi, l’italiano incontrerà il vincente dell’incontro Berrettini-Fritz, mentre il polacco si scontrerà con il russo Karatsev. Attualmente il 20enne allunga su Auger-Aliassime, e insidia Hurkacz e Ruud. I prossimi impegni della rassegna californiana, saranno importanti per definire chi occuperà gli ultimi posti disponibili per il torneo più importante. che si giocherà a Torino a novembre.

Jannik Sinner agli ottavi, Isner si ritira: ecco perchè

L’altoatesino ha vinto a tavolino perchè, come già sottolineato, il rivale a stelle e strisce ha deciso di ritirarsi prima di scendere in campo. Il motivo non è legato a delle complicazioni fisiche. La ragione è da ricercarsi in motivazioni che farebbero felice qualsiasi genitore: l’americano, infatti, ha deciso di abbandonare la competizione perchè la moglie ha dato alla luce il suo terzogenito. Ai giornalisti ha dichiarato: “Devo essere con la mia famiglia, è molto più importante del tennis”.