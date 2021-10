Sinner-Harris: streaming gratis e diretta tv TV in chiaro? Dove vedere Atp Anversa

Oggi pomeriggio non prima alle ore 15, si disputerà il match Sinner-Harris, valevole per la semifinale del torneo Atp 250 di Anversa (cemento indoor). Il tennista azzurro dopo aver saltato il primo turno grazie al Bye a sua disposizione, nei primi due incontri ha eliminato il connazionale Musetti e il francese Rinderknech. L’avversario odierno, ovvero il sudafricano Harris (numero 7 del seeding), ha avuto la meglio sul belga Bergs, sul tedesco Struff e sull’ungherese Fucsovics.

Entrambi i contendenti non hanno ancora perso un set e dimostrando un ottimo stato di forma; quello odierno sarà il loro primo confronto diretto e chi avrà la meglio, affronterà domani in finale, il vincente dell’altra semifinale che vedrà opposti l’argentino Schwartzman e lo statunitense Brooksby.

Dove vedere Sinner-Harris in tv e streaming

L’incontro di quarti di finale del torneo Atp di Anversa tra Sinner-Harris sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky (canale 212) e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà anche la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Il match tra l’azzurro e il sudafricano si potrà vedere anche su Sky Sport Tennis (canale 205) e dove sarà a disposizione anche Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la sfida sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

