Sinner-Rinderknech: streaming gratis e diretta tv TV in chiaro? Dove vedere Atp Anversa

Venerdì 22 ottobre con orario ancora da definire, si disputerà il match Sinner-Rinderknech, valevole per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Anversa (cemento indoor). Per il tennista azzurro sarà un incontro molto importante non solo perchè si gioca un posto in semifinale, ma perchè sta cercando di qualificarsi per le Atp Finals di Torino.

L’altoatesino dopo aver saltato il primo turno grazie al Bye a sua disposizione, nel secondo ha sconfitto in un derby tutto italiano, Lorenzo Musetti, con il risultato di 7-5, 6-2, il francese invece ha eliminato prima l’argentino Delbonis con un doppio 6-4 e poi il serbo Lajovic in tre set (6-3, 4-6, 6-2).

C’è un solo precedente che ha visto la vittoria di Rinderknech (6-7, 6-2-, 7-5) lo scorso 20 maggio negli ottavi di finale del torneo Atp di Lione. Chi avrà la meglio nella semifinale in programma sabato 23, sfiderà uno tra Bautista Agut- Fucsovics o Struff-Harris, match di ottavi che si disputeranno oggi pomeriggio.

Dove vedere Sinner-Rinderknech in tv e streaming

L’incontro di quarti di finale del torneo Atp di Anversa tra Sinner-Rinderknech sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky (canale 212) e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà anche la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Il match tra l’azzurro e il transalpino si potrà vedere anche su Sky Sport Tennis (canale 205) e dove sarà a disposizione anche Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la sfida sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

