Sinner-Ruud: streaming gratis e diretta tv TV in chiaro? Dove vedere Atp Vienna

Oggi 29 ottobre non prima delle ore 19 si disputerà il match Sinner-Ruud, valevole i quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna e che sarà un vero e proprio spareggio per le Atp Finals, visto che il norvegese si trova al settimo posto con 3105 punti, davanti ad Hurkacz (2955) e proprio l’azzurro (2925), per una corsa a tre per gli ultimi due posti, senza dimenticare comunque Norrie (2875).

Nei primi due turni l’altoatesino ha sconfitto senza troppo problemi lo statunitense Opelka e l’austriaco Novak con il medesimo risultato, ovvero 6-4, 6-2, mentre Ruud ha avuto la meglio sul sudafricano Harris (7-5, 7-6) e poi il torinese Sonego dopo un match molto tirato e terminato 7-5, 4-6, 6-4.

Un solo precedente che curiosamente si è disputato proprio a Vienna (primo turno, 28 ottobre 2020) e vinto da Sinner per 7-6, 6-3; chi avrà la meglio quest’oggi, nella semifinale di domani affronterà il vincente dell’altro quarto che vedrà opposti l’argentino Schwartzman e lo statunitense Tiafoe.

Dove vedere Sinner-Ruud in tv e streaming

L’incontro dei quarti di finale del torneo Atp di Vienna tra Sinner-Ruud sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky (canale 212) e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà anche la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Il match tra l’azzurro e il norvegese si potrà vedere anche Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-282 del digitale terrestre) e su Sky Sport Tennis (canale 205) e dove sarà a disposizione anche Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la sfida sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Jannik Sinner, intervista a tutto tondo