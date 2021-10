Sinner-Tiafoe: streaming gratis e diretta tv TV in chiaro? Dove vedere Atp Vienna

Oggi pomeriggio non prima delle ore 15.30 si disputerà il match Sinner-Tiafoe, valevole la semifinale del torneo Atp 500 di Vienna e che il tennista azzurro giocherà già sapendo di essere da lunedì 1 novembre il numero nove del ranking Atp e il numero otto (ultimo disponibile) della Race per le Atp Finals di Torino con il sorpasso ufficiale sul polacco Hurkacz.

Dunque un match tutto da seguire con lo statunitense che ieri ha eliminato in due set l’argentino Schwartzman, mentre l’altoatesino che ha avuto la meglio sul norvegese Ruud per 7-5, 6-1.

Sono due i precedenti tra i due, con Sinner sempre uscito vincitore: nei quarti di finale del torneo di Anversa e nel Round Robin delle Next Gen Atp Finals, entrambe le volte nel 2019. Chi avrà la meglio nel match odierno, domani in finale sfiderà il vincente della prima semifinale che vedrà opposti il tedesco A. Zverev e lo spagnolo Alcaraz.

Dove vedere Sinner-Tiafoe in tv e streaming

La semifinale del torneo Atp di Vienna tra Sinner-Tiafoe sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky (canale 212) e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà anche la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Il match tra l’azzurro e lo statunitense si potrà vedere anche su Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder) e dove sarà a disposizione anche Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la sfida sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.