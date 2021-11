Atp 250 di Stoccolma: dove vedere i match in diretta tv e streaming. Finalmente ci siamo. L’attesa finita. Dall’ 8 al 13 novembre a Stoccolma si giocherà l’ultimo impegno prima delle Atp Finals e della Coppa Davis. Tra i partecipanti spiccano i nomi di Andy Murray e Jannik Sinner. A sorpresa rinunciano al torneo svedese il vincitore di Indian Wells, Cameron Norrie e Hubert Hurkacz. Il polacco, infatti, dopo la vittoria a Parigi sull’australiano Duckworth, è sicuro di partecipare alle Finals. Sinner, attualmente alle sue spalle nella Race, è la prima riserva ufficiale.Ove si verificasse qualche forfait illustre, il ventenne altoatesino potrebbe partecipare all’appuntamento di Torino. Ma il numero 9 al mondo non sarà l’unico italiano in gara. Infatti il ventiseienne torinese Andrea Vavassori, è riuscito a raggiungere il collega nel main draw, superando il croato Serdarusic nelle qualificazioni.

Atp 250 di Stoccolma, dove vedere i match in diretta tv e streaming: Sky o Supertennis?

I match potranno essere seguiti sia in diretta tv e in streaming, solo su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Le imprese dei nostri tennisti saranno disponibili, inoltre, in live streaming collegandosi al sito dell’emittente o scaricando gratuitamente l’apposita app Supertennix, che consente di seguirle anche da dispositivo mobile.