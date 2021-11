Coppa Davis 2021 dove vedere i match dell’Italia in diretta tv e streaming: Sky o Supertennis?

Coppa Davis 2021 : l’Italia di Filippo Volandri è pronta. Dal 25 novembre al 5 dicembre andrà in scena la Coppa Davis, che torna dopo un anno di stop a causa del Coronavirus. Gli azzurri sono già al lavoro per iniziare questa nuova avventura, che sarebbe perfetto vincere per chiudere alla grande un anno d’oro per il tennis nostrano. Jannik Sinner e compagni dovranno dare il meglio per arrivare il più a fondo possibile, e aggiudicarsi un torneo che manca ormai da moltissimi anni: l’ultimo trionfo in questa competizione risale al 1976, quando Pietrangeli, Panatta, Barazzuti e Bertolucci sconfissero il Cile in finale. Volandri, non potrà schierare i due top ten. Come noto Matteo Berrettini si è infortunato durante il primo match disputato alle Atp Finals. Il suo posto è stato preso da Simone Bolelli. L’apporto di quest’ultimo sarà decisivo, vista anche la sua spiccata natura di doppista. L’altoatesino, invece, sta attraversando un periodo di forma straordinario, come dimostrato dalle sue performances alle Finals.

Coppa Davis 2021, dove vedere i match in diretta streaming e tv: Sky o Supertennis?

I match di Coppa Davis sono un’esclusiva di Supertennis e Sky. Gli incontri saranno trasmessi in diretta sul canale 64 del digitale terrestre e 212 (satellite Sky). Sarà anche possibile seguire lo streaming collegandosi al sito www.supertennis.tv.