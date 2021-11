Dove vedere Atp Finals 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Dal 14 al 21 novembre al PalaSport di Torino di disputeranno le Atp Finals con i migliori otto tennisti del 2021 che si affronteranno per la vittoria finale; per i colori azzurri sarà presente Matteo Berrettini, mentre invece Jannik Sinner sarà la prima riserva e pronto ad entrare in gioco in caso di un infortunio dei magnifici otto.

Nella scorsa stagione a trionfare fu il russo Daniil Medvedev che in finale ebbe la meglio sull’austriaco Dominic Thiem per 4-6, 7-6, 6-4, succedendo all’albo d’oro al greco Stefanos Tsitispas, vincitore l’anno prima.

Atp Finals, i due gruppi

VERDE

Novak Djokovic

Stefanos Tsitsipas

Andrey Rublev

Casper Ruud

ROSSO

Daniil Medvedev

Alexander Zverev

Matteo Berrettini

Hubert Hurkacz

Atp Finals 2021 in tv e streaming

La novità per questa edizione è che la kermesse tennistica potrà essere seguita in chiaro su Rai Sport (canale 227 del decoder e 57 del digitale terrestre) con il canale Nazionale che ha comprato i diritti fino al 2023, dove sarà possibile seguire un match al giorno, compreso in streaming gratuito su RaiPlay. Alle telecronache ci saranno Marco Fiocchetti o Nicola Sangiorgio con commento tecnico di Paolo Cané.

PROGRAMMAZIONE RAI SPORT

DOMENICA 14 NOVEMBRE

ore 21: match serale

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE

Ore 14: match pomeridiano

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE

ore 14: match pomeridiano

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE

ore 14: match pomeridiano

GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE

ore 21: match serale

VENERDI’ 19 NOVEMBRE

ore 12: match pomeridiano

SABATO 20 NOVEMBRE

ore 21: seconda semifinale

DOMENICA 21 NOVEMBRE

ore 17: finale

Le Atp Finals saranno visibili anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205) dove si potranno vedere tutti i match di singolare e doppio a partire dalle ore 11 fino alle ore 23.30 con annessi studi pre e post match. Telecronache affidate ad Elena Pero e Luca Boschetto, mentre le seconde voci per i commenti tecnici saranno a cura di Paolo Bertolucci, Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Presenti in studio oltre a Ljubicic, anche Fabio Fognini e Filippo Volandri.

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

PROGRAMMAZIONE SKY

DOMENICA 14 NOVEMBRE

ore 11 Studio ATP Finals

ore 11.30 Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 Il Tennis è servito – Sky Sport 24

ore 13.45 Studio ATP Finals

ore 14 Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match Studio ATP Finals

ore 18 Studio ATP Finals

ore 18.30 Doppio: Round Robin (sessione serale)

ore 20.30 Studio ATP Finals

ore 21 Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

a seguire Behind The Scenes (episodio 1)

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE

ore 11 Studio ATP Finals

ore 11.30 Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 Il Tennis è servito – Sky Sport 24

ore 13.45 Studio ATP Finals

ore 14 Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match Studio ATP Finals

ore 16.30 #SkyBuffaRacconta Davis ’76 ep.1

ore 18 Studio ATP Finals

ore 18.30 Doppio: Round Robin (sessione serale)

ore 20.30 Studio ATP Finals

ore 21 Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

a seguire Behind The Scenes (episodio 2)

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE

ore 11 Studio ATP Finals

ore 11.30 Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 Il Tennis è servito – Sky Sport 24

ore 13.45 Studio ATP Finals

ore 14 Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match Studio ATP Finals

ore 18 Studio ATP Finals

ore 18.30 Doppio: Round Robin (sessione serale)

ore 20.30 Studio ATP Finals

ore 21 Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

a seguire Behind The Scenes (episodio 3)

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE

ore 11 Studio ATP Finals

ore 11.30 Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 Il Tennis è servito – Sky Sport 24

ore 13.45 Studio ATP Finals

ore 14 Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match Studio ATP Finals

ore 18 Studio ATP Finals

ore 18.30 Doppio: Round Robin (sessione serale)

ore 20.30 Studio ATP Finals

ore 21 Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

a seguire Behind The Scenes (episodio 4)

GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE

ore 11 Studio ATP Finals

ore 11.30 Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 Il Tennis è servito – Sky Sport 24

ore 13.45 Studio ATP Finals

ore 14 Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match Studio ATP Finals

ore 17.15 #SkyBuffaRacconta Davis ’76 ep.1

ore 18 Studio ATP Finals

ore 18.30 Doppio: Round Robin (sessione serale)

ore 20.30 Studio ATP Finals

ore 21 Singolo: Round Robin (sessione serale)

a fine match Studio ATP Finals

a seguire Behind The Scenes (episodio 5)

VENERDI ‘ 19 NOVEMBRE

ore 11 Studio ATP Finals

ore 11.30 Doppio: Round Robin (sessione diurna)

ore 13 Il Tennis è servito – Sky Sport 24

ore 13.45 Studio ATP Finals

ore 14 Singolo: Round Robin (sessione diurna)

a fine match Studio ATP Finals

ore 18 Studio ATP Finals

ore 18.30 Doppio: Round Robin (sessione serale)

ore 20.30 Studio ATP Finals

ore 21 Singolo: Round Robin (sessione serale)

ore 21.15 – Buffa racconta: “L’altro cammino di Santiago” (prima parte)

a fine match Studio ATP Finals

a seguire Behind The Scenes (episodio 6)

SABATO 20 NOVEMBRE

ore 11 Studio ATP Finals

ore 11.30 Doppio: Semifinale 1

ore 13 Il Tennis è servito – Sky Sport 24

ore 13.45 Studio ATP Finals

ore 14 Singolo: Semifinale 1

a fine match Studio ATP Finals

ore 18 Studio ATP Finals

ore 18.30 Doppio: Semifinale 2

ore 20.30 Studio ATP Finals

ore 21 Singolo: Semifinale 2

a fine match Studio ATP Finals

a seguire Behind The Scenes (episodio 7)

DOMENICA 21 NOVEMBRE

ore 14 Studio ATP Finals

ore 14.30 Doppio: Finale

a fine match Studio ATP Finals

ore 17 Singolo: Finale

a fine match Studio ATP Finals

a seguire Behind The Scenes (episodio 8)

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE

ore 13 Il Tennis è servito – Sky Sport 24

Infine le Atp Finals 2021 sarà possibile seguirle anche in chiaro su Supertennis (canale 212 del decoder e 64 del digitale terrestre), ma solamente in differita e in seconda serata, con il match migliore della giornata. Tutto sarà disponibile anche sulla piattaforma SuperTennix, disponibile su smart tv, Fire Stick Amazon, smartphone, tablet o su web e attraverso l’app per sistemi iOS e Android, incluse quelle fruibili via Android TV. E’ gratuita per i tesserati FIT, mentre i non tesserati potranno accedervi attraverso un abbonamento (3,99 euro al mese o 34,99 euro per la sottoscrizione annuale) e beneficiando di quattordici giorni di prova gratuita.

