Dove vedere Masters 1000 Parigi-Bercy: streaming e diretta tv in chiaro?

Da oggi fino a domenica 7 novembre sarà in programma l’ultimo Masters 1000 stagionale che si disputerà a Parigi-Bercy dove saranno presenti cinquantasei giocatori e con quattro tennisti italiani al via, ovvero Sinner, Sonego, Fognini e il qualificato Mager. Djokovic e Medvedev le prime due teste di serie con le prime otto che salteranno il primo turno grazie al Bye al loro disposizione: vedendo il tabellone le semifinali teoriche potrebbe essere Djokovic-Tsitsipas e Medvedev-Zverev e con Sinner che cercare gli ultimi punti per confermare l’ottavo ed ultimo posto per le Atp Finals di Torino a fine mese.

Il montepremi complessivo sarà di 3 milioni e 84mila 450 euro, con 336mila euro dei quali riservati al vincitore, senza dimenticare i 1000 punti

Dove vedere Masters 1000 Parigi-Bercy in tv e streaming

Il torneo sul cemento francese si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Arena (ch. 204) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento. Inoltre verrà trasmesso un match al giorno in differita su SuperTennis (canale 212 Sky e canale 64 digitale terrestre) e in streaming su SuperTenniX.

I telecronisti degli incontri saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Fabio Tavelli, Alessandro Lupi e Nicolò Ramella, mentre per le secondi voci troveremo Paolo Bertolucci, Raffaella Reggi, Laura Golarsa, Claudio Mezzadri e Stefano Pescosolido.

Ci sarà spazio anche su Sky Sport 24, con un appuntamento fisso giornaliero alle ore 18.45 con Barbara Grassi inviata a Parigi da mercoledì 3 per interviste e interventi live.

Per chi non avrà la possibilità di seguire il torneo su Sky Sport, verrà trasmesso un match al giorno (il più interessante) in differita sul canale SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 digitale terrestre) e in streaming su SuperTenniX.

Masters 1000 Parigi-Bercy: programmazione Sky Sport

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE

1^ giornata – dalle 11 alle 23.30 – Sky Sport Tennis

1^ giornata – dalle 11 alle 23 – Sky Sport Arena

1^ giornata – dalle 11 alle 12.30 – Sky Sport Uno

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE

2^ giornata – dalle 11 alle 23.30 – Sky Sport Tennis

2^ giornata – dalle 11 alle 19 – Sky Sport Arena

2^ giornata – dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 18 – Sky Sport Uno

MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE

3^ giornata – dalle 11 alle 23.30 – Sky Sport Tennis

3^ giornata – dalle 11 alle 23 – Sky Sport Arena

3^ giornata – dalle 11 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 18 – Sky Sport Uno

GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE

Ottavi di finale – dalle 11 alle 23.30 – Sky Sport Tennis

Ottavi di finale – dalle 11 alle 18.30 – Sky Sport Uno

VENERDI’ 5 NOVEMBRE

1° quarto di finale – ore 14 – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

2° quarto di finale – ore 16 – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

3° quarto di finale – ore 19.30 – Sky Sport Tennis

4° quarto di finale – ore 21.30 – Sky Sport Tennis

SABATO 6 NOVEMBRE

1^ semifinale – ore 14 – Sky Sport Tennis

2^ semifinale – ore 16.30 – Sky Sport Tennis

DOMENICA 7 NOVEMBRE

Finale – ore 15 – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Atp Parigi-Bercy, il calendario di gioco

Lunedì 1: primo turno

Martedì 2: primo e secondo turno

Mercoledì 3: secondo turno

Giovedì 4: ottavi di finale

Venerdì 5: quarti di finale

Sabato 6: semifinali alle 14 e alle 16:30

Domenica 7: finale alle 15

