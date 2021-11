Next Generation Atp Finals: dove vedere Musetti vs Korda: Sky o Supertennis?

Dove vedere Musetti Korda, match valido per la fase a gironi delle Next Generation Atp Finals. Lorenzo Musetti, dopo aver perso nella partita d’esordio contro Baez, ha risalito la china reagendo in quella successiva contro Hugo Gaston. Infatti il 19enne di Carrara, è riuscito a battere il francese al quinto set, in quello che è stato l’incontro più lungo della storia di questa competizione. Il punteggio finale (4-3 4-3 2-4 3-4 4-2) ha sorriso al tennista azzurro che, in questo modo, riaccende la speranza di qualificarsi al turno successivo. Certezza matematica che non è ancora giunta e che passa anche dallo scontro contro lo statunitense. Korda, attuale numero 39 del ranking Atp, nell’ultimo impegno ha trionfato su Baez in tre set: 4-3 4-2 4-2 il punteggio finale. L’avversario, di enorme talento, non sarà semplice da domare, ma il carrarese dovrà tirare fuori il meglio di se per accedere alla fase finale del torneo.

Dove vedere Musetti Korda match valido per le Next Generation Atp Finals in diretta tv e streaming: Sky o Supertennis?

L’incontro sarà disponibile sia in diretta che in streaming a partire dalle 20:45 di stasera. Gli abbonati Sky potranno seguirlo sintonizzandosi ai canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis); lo streaming sarà visibile grazie alle app Now e Sky Go, liberamente scaricabili da qualsiasi digital store.. Chi non avesse sottoscritto un valido abbonamento con l’emittente, potrà usufruire della diretta in chiaro su Supertennis.