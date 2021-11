Jannik Sinner: a Stoccolma ultima occasione per chiudere in top ten. Primo sussulto per Vavassori

Jannik Sinner e Andrea Vavassori sono gli unici due italiani in gara nell’ambito dell’Atp 250 di Stoccolma. Il torinese è riuscito a raggiungere l’altoatesino nel main draw dopo aver superato il croato Serdarusic. Nella sua prima gara in un torneo maggiore, ha avuto la meglio sul russo Pavel Kotov in due set (6 3 6 4 il punteggio finale). Grande gioia per lui e vittoria che vale doppio, visto che è arrivata nel match di esordio tra i giganti del tennis.

Jannik Sinner e Andrea Vavassori: le prossime partite

Andrea Vavassori grazie al trionfo su Kotov raggiunge gli ottavi di finale della competizione in terra svedese e se la vedrà contro il canadese Denis Shapovalov. Un impegno non semplice per il tennista azzurro, visto che il suo rivale si trova attualmente al diciottesimo posto del ranking aggiornato Atp. Diversa, invece, la situazione di Jannik Sinner. L’altoatesino ha goduto di un bye e si scontrerà, al secondo turno, contro il vincente dell’incontro tra l’ex numero uno al mondo Andy Murray e Viktor Durasovic. Trionfare in Svezia sarà per lui fondamentale in modo da confermarsi nella top ten del ranking. Ma dovrà guardarsi le spalle dal canadese Felix Auger Aliassime, momentaneamente undicesimo. Il ventenne per avere la certezza matematica di mantenere la posizione, dovrà sperare in un’eliminazione più prematura possibile del diretto concorrente. Tuttavia una vittoria a quest’ultimo impegno prima della Coppa Davis è tutt’altro che agevole visto che nella sua stessa parte del tabellone si trovano anche Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Lo scontro è aperto ma Jannik deve dare il meglio per sbaragliare gli avversari in vista delle Finals. Essendo nono è la prima riserva ufficiale, e potrebbe parteciparvi in caso di forfait di qualcuno degli atleti già qualificati.