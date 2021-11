Sinner: “Matteo è un grandissimo giocatore. Questo torneo lo giochiamo per lui…”

Jannik Sinner alle Atp Finals è incontenibile. Nel suo primo match in assoluto in questa competizione, il giovane altoatesino è riuscito a schiantare Hubert Hurkacz in due set (doppio 6 2 il punteggio finale). Al termine della partita ha dimostrato tutta la sua maturità dedicando la vittoria al collega Matteo Berrettini, definendolo un grande atleta. Domani, alle ore 21:00 si terrà la seconda partita, che lo vedrà contrapposto a Medvedev. L’unico obiettivo, per lui, sarà vincere in modo da sognare le semifinali.

Jannik Sinner alle Atp Finals: inizio indimenticabile con dedica a Matteo Berrettini

Al termine del match Jannik Sinner ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Questo torneo qua lo giochiamo per Matteo. Come sappiamo è un grandissimo giocatore e una persona semplicemente incredibile. Mi dispiace che non sia riuscito a giocare; proviamo a fare del nostro meglio tenendolo sempre nel cuore. Speriamo che si riprenda il prima possibile”. E sulla partita vinta contro uno dei suoi migliori amici del circuito: “Sono felice perchè ho giocato veramente bene oggi e dovevo giocare bene perchè lui è uno dei miei migliori amici del tour. Ho perso la finale a Miami contro di lui, e credo che ho fatto molta esperienza durante l’anno anche per giocare qua e dare il mio meglio. Sono felice della mia prestazione”. Infine rivolge un pensiero al pubblico: “All’inizio ero teso ovviamente. Giocare qua è una cosa incredibile. Mi fa piacere che siete venuti tutti. Grazie mille per il supporto e proviamo a fare il meglio anche alla prossima partita“.