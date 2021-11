Kyrgios spiazza tutti: “Roland Garros? La peggior spazzatura che io abbia mai visto in vita mia. Federer il top”

Non è la prima volta che Nicholas Kyrgios catalizza l’attenzione su di sè, lasciando attoniti tutti. Questa volta, i riflettori gli sono stati puntati addosso per via di alcune sue durissime dichiarazioni riguardanti uno dei Grand Slam: il Roland Garros. Ma Kyrgios non si è fermato a questo. Infatti, non ha perso occasione per eleggere Roger Federer come il G.O.A.T. del tennis , sostenendo che senza lo svizzero non ci sarebbero stati giocatori come Nadal e Djokovic.

Kyrgios choc: “Roland Garros la peggior spazzatura che abbia mai visto in vita mia”

Parlando al podcast “No Boundaries”, Kyrgios attacca senza mezze misure il Roland Garros: “Dovrebbe essere semplicemente soppresso dal calendario. È la peggior spazzatura che abbia mai visto in vita mia. Rispetto agli altri Slam c’è un abisso”. L’australiano si esprime anche sugli altri Slam, indicando Wimbledon come il torneo per eccellenza: “Agli Australian Open c’è un grande livello e una pressione enorme. Amo Wimbledon, lì anche le persone che non conoscono il tennis conoscono il torneo. È il più prestigioso, è il tennis per eccellenza”.

Kyrgios su Federer: “Senza di lui non ci sarebbero stati Nadal e Djokovic”

Poi, l’elogio del tennista australiano nei confronti di Roger Federer: “È il Michael Jordan del tennis. È quello che ha fatto di più per lo sport, con i tifosi e i bambini, per come gioca e sta in campo. Dei tre, penso che sia quello che ammirano di più tutti. È il giocatore più influente. Il suo gioco è stato copiato. Ci sono ragazzi nel circuito, come Dimitrov, che hanno letteralmente copiato il suo gioco. Nel complesso, è anche quello che ha fatto crescere lo sport più di ogni altro e il suo ritiro farà danni enormi agli sponsor. Senza Federer non ci sarebbero stati Djokovic e Nadal”.