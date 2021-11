Papà Djokovic: se ricatto vaccino Nole salta Australian Open

Srdjan Djokovic, papà di Novak Djokovic, ha rivelato improbabile che l’attuale numero uno al mondo prenda parte al primo Slam del 2022, salvo rallentamenti sulle regole inerenti alle vaccinazioni contro il Covid-19.

Le parole del papà di Djokovic dopo l’annuncio del Direttore del torneo

Il Direttore del torneo Craig Tiley, aveva annunciato l’obbligo di immunizzazione, ma Djokovic è pronto ad evitare questo ricatto. Secondo suo padre infatti, questo sarebbe un vero e proprio ricatto: “Vorrebbe giocare con tutto il cuore perché è un atleta, ma con questi ricatti e condizioni, probabilmente non lo farà. Io non lo farei, ma è mio figlio che deve decidere da sé. Per quanto riguarda i vaccini è un diritto personale di ciascuno di noi essere vaccinati o meno. Sono stati imbarazzanti gli annunci dei governanti delle province australiane, che hanno chiamato in causa il nove volte campione d’Australia”, ha commentato alla TV serba.

Fuori anche Federer per infortunio, mentre non mancherà Nadal

Il campione serbo rischia quindi di non partecipare ai prossimi Australian Open, in programma dal 17 al 30 gennaio 2021.

Novak è vincitore già nove volte a Melbourne.

Fuori per infortunio anche Roger Federer, mentre Rafa Nadal, come annunciato in questi giorni, dovrebbe aver recuperato dai guai fisici e farà di tutto per non mancare.