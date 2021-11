Sinner: “Fatico a dire no agli autografi. Cresciuto con Seppi”

Jannik Sinner, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport subito dopo la sconfitta subita da Medvedev e l’addio alle Finals. Il tennista italiano, numero 10 della classifica ATP, è fresco di premio come Giocatore dell’anno ai SuperTennis Awards.

Sinner, il ragazzo di ghiaccio dal cuore sensibile

Il numero dieci del mondo è riservatissimo, tanto da essere definito da alcuni “il tennista di ghiaccio”, ma ha voluto rivelare qualcosa in più sulla sua vita.

Il 20enne di San Candido, considerato fin dalla giovane età uno dei più forti italiani di sempre, si è raccontato nel rapporto con i fan: “Provo tante emozioni, come quella di mettermi sempre in gioco e di vivere con passione lo sport che amo. Forse per questo i ragazzi mi seguono e io sono felice se avranno voglia di giocare. Da bambino guardavo Seppi, poi i miei riferimenti sono diventati Roger Federer e Rafa Nadal. Quando vedo tanti giovani chiedere l’autografo, faccio proprio fatica a dire no, mi ritorna in mente quando ero piccolo io‘”.

Sinner ha lasciato casa molto presto, e ha ribadito la voglia che aveva di diventare con tutte le forze un professionista: Qualche volta la compagnia serve, tra la gente si vive meglio. Dopo la sconfitta non vedevo l’ora di abbracciare i miei, mio fratello, incontrare gli amici che ho lasciato e con cui mantengo i contatti giocando la sera a Fortnite, ma non fino alle due di notte. Certamente mi mancano gli affetti, ma quando hai un sogno, cominciato a 13 anni, devi fare di tutto, anche sacrificarti. Siamo fortunati a vivere ancora nell’epoca di Federer, Nadal e Djokovic. Se uno è intelligente, basta guardarli. Il mio obiettivo per il 2022 è crescere ancora, difendendo i punti conquistati”.

Bebe Vio, una super fan speciale

Sinner è un esempio da seguire non solo per i tanti seguaci comuni, ma anche per gli altri atleti e sportivi. Spicca su tutti la campionessa paralimpica e schermitrice italiana Bebe Vio, che Jannik ha ringraziato via Twitter per il tifo e la presenza alle ATP Finals di Torino: “Grazie per essere venuta a vedermi giocare, Campionessa”. Il tennista azzurro ha pubblicato le foto dell’incontro con Beatrice Vio, la quale alla vigilia del match dell’esordio nel Gruppo Rosso contro Hurkacz, aveva caricato così Jannik: “E’ proprio quando meno te lo aspetti che può succedere qualcosa di straordinario. Forza Jannik, goditi questa magica esperienza alle Nitto ATP Finals e lotta anche per Matteo Berrettini“.