Sinner premiato giocatore dell’anno ai Super Tennis Awards

Jannik Sinner, campione azzurro reduce dal torneo dei Maestri, ha vinto il premio come Giocatore dell’anno.

Oggi a Torino, un premio speciale alla carriera di Giampiero Galeazzi è stato ritirato dal figlio Gianluca, accompagnato da una canzone interpretata dal vivo al pianoforte da Ron.

Si è aperta in questo modo la cerimonia della quarta edizione dei Super Tennis Awards, occasione per celebrare una stagione di successi da record dopo la finale della prima edizione italiana delle Nitto ATP Finals.

Jannik Sinner, nessun italiano come lui

Sul palco degli Oscar del tennis italiano anche la Nazionale azzurra di Coppa David, impegnata nei prossimi giorni proprio a Torino. A vincere il premio come Giocatore dell’anno è stato Jannik Sinner: primo giocatore italiano della storia a vincere 4 tornei ATP (su cinque finali) nello stesso anno, finalista nel Masters 1000 di Miami, nono nella Race to Turin e protagonista di due straordinarie partite al Pala Alpitour. A soli 20 anni ha saputo infrangere il cuore dell’Italia, e non soltanto di quella tennistica.

Premiata come Miglior giocatrice Camilla Giorgi. Matteo Berrettini invece, ha ottenuto il riconoscimento Impresa dell’anno, come primo italiano in finale a Wimbledon. Miglior torneo, le Nitto ATP Finals di Torino, mentre il premio Next Gen è andato a Flavio Coboldi e Lucia Bronzetti.

I riconoscimenti assegnati nel corso della cerimonia

C’è stato spazio anche per premiare i giovani, per festeggiare i progressi del tennis femminile e del padel, e per ringraziare chi, a vario titolo, fa crescere ogni giorno il movimento in Italia.

Questi i premi assegnati nel corso della cerimonia: Miglior giocatore; Miglior giocatrice; Impresa dell’anno; Most improved (il giocatore che ha fatto i maggiori progressi); Supertennis Award alla carriera; Miglior Next Gen maschile; Miglior Next Gen femminile, Miglior Coach; Miglior atleta Wheelchair; Migliore squadra di Padel; Miglior coppia di Beach Tennis; Miglior giocatore del circuito FIT-Tpra; Miglior dirigente, Sponsor dell’anno; Miglior torneo.