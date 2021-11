Dopo aver battuto nettamente Hurkacz (6-2, 6-2) al suo personale debutto alle Atp Finals di Torino, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Daniil Medvedev nella terza giornata della fase a gironi del torneo. Sinner-Medvedev si prospetta un match interessante e spettacolare e in cui l’italiano dovrà centrare la vittoria e sperare nella vittoria del suo amico Hurkacz contro Zverev per passare alle semifinali. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su Sinner-Medvedev, streaming gratis e diretta tv in chiaro RAI 2. Dove vedere il match?

Sinner-Medvedev, streaming gratis e diretta tv in chiaro RAI 2. Dove vedere il match?

Sinner-Medvedev, match valido per la terza giornata della fase a gironi delle Atp Finals di Torino, si giocherà molto probabilmente (l’orario è ancora da definire) alle ore 21.00 di Giovedì 18 Novembre 2021. Il match verrà trasmesso da Sky su su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). L’incontro verrà inoltre trasmesso in diretta tv in chiaro su RAI 2 e in streaming gratis su Rai Play (disponibile anche come applicazione su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc, tablet e smart tv). Sinner-Hurkacz sarà inoltre disponibile in diretta streaming su SKY GO (per gli abbonati al satellitare da più di un anno) e sulla piattaforma NOW TV.