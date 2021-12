Atp Cup 2022: ufficiale l’assenza di Novak Djokovic

ATP Cup 2022: Novak Djokovic non ci sarà. La notizia che molti appassionati di tennis stavano attendendo è giunta, ed ha trovato conferma su un articolo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport. Il numero 1 al mondo, quindi, non prenderà parte alla competizione tra Nazioni, a cui parteciperà anche l’Italia con i suoi top 10 Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

ATP Cup 2022: Djokovic assente

Dalla Serbia adesso ne sono sicuri: il n 1 al mondo ha deciso di saltare l’impegno con la sua Nazionale. Il motivo sarebbe da collegarsi al fatto che il tennista serbo non si è ancora sottoposto al vaccino. Ma da questo punto di vista non si ha ancora alcuna ufficialità. Dopo il tira e molla tra organi di stampa ( infatti ieri dall’Australia era giunta la notizia che ancora il team Serbia non aveva subito defezioni) la vicenda, momentaneamente, trova una fine. Avvolta nel mistero resta la partecipazione di Nole agli Australian Open. Dal suo staff non sono giunte dichiarazioni in merito. Attualmente, dicono i media balcanici, sarebbe in atto una vera e propria trattativa tra le autorità australiane e gli organizzatori del torneo per concedere a Djokovic un’esenzione. Il Governo dello Stato di Victoria, scrive la Rosea, starebbe avendo richieste da Tennis Australia per varare norme speciali studiate apposta per consentirne la presenza.