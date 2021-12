Novak Djokovic, dall’Australia: “Nessun ritiro dal team Serbia”. Il mistero rimane

Novak Djokovic: si tinge di giallo la sua presenza in Australia. Nei giorni scorsi il media serbo Blic, aveva diffuso la notizia secondo cui Nole non avrebbe preso parte ai tornei australiani. Gli organizzatori dell’Australian Open, come risaputo, sono da sempre stati rigidi nel non concedere deroghe sull’obbligo vaccinale. E proprio questa posizione, a fine novembre, aveva spinto il padre del campione a parlare di ricatto. Ancora oggi non si sa se il n 1 dei tennisti, si sia sottoposto al siero o meno. Tuttavia, come riportato da Ubitennis, l’indiscrezione trapelata dalla Serbia è stata messa in dubbio dai media d’oltreoceano.

Novak Djokovic in Australia: il mistero permane

La notizia apparsa su Ubitennis ha dell’incredibile. Il giornale australiano The Sidney Morning Herald ha pubblicato un articolo in cui sostiene che il gigante serbo ancora non si è ritirato dalle prossime competizioni. Peridipiù un portavoce di Tennis Australia ha detto al quotidiano queste parole che non lascerebbero spazio a dubbi: “Nessun ritiro dal team Serbia”. La stampa della terra dei canguri, quindi, smentisce categoricamente le fonti citate da Blic, negli scorsi giorni. L’amministratore delegato di Tennis Australia Craig Tiley, ha inoltre rivelato ai giornalisti che i promotori degli Australian Open avrebbero concesso esenzioni mediche ad alcuni atleti. Tutto farebbe pensare che un giocatore, rientrante in questo ristretto gruppo, potrebbe essere lo stesso Djokovic. In attese di conferme ufficiali, il dubbio resta.