ATP Cup 2022, dove vedere Australia Italia in diretta tv o streaming: Sky o Supertennis?

Atp Cup Australia Italia: dove vedere il match. L’attesa per tutti gli appassionati di tennis è finita. Giorno 2 gennaio alle ore 7:30 italiane, gli azzurri scenderanno in campo contro i padroni di casa dell’Australia. Jannik Sinner e Matteo Berrettini se la vedranno rispettivamente contro James Duckworth e Alex De Minaur. A seguire si svolgerà il doppio in cui, probabilmente, potrebbe esordire Simone Bolelli dal primo minuto. Il tennista bolognese è attualmente il n 25 del ranking di specialità. L’Italia è l’unica formazione a disporre nella sua rosa di due top ten, oltre a poter contare sull’esperienza di Fabio Fognini. Completa il team il tennista torinese Lorenzo Sonego. Secondo molti pronostici la Nazionale del Belpaese è data come possibile finalista, dopo quella raggiunta lo scorso anno poi persa contro la Russia di Daniil Medvedev e Andrey Rublev.

Atp Cup Australia Italia: dove vedere l’incontro

La partita sarà trasmessa sia in diretta che in streaming. Supertennis ( canale 64 del digitale terrestre e 212 del satellite Sky) trasmetterà la diretta, mentre Sky proietterà il match in differita su Sky Sport Tennis (canale 205) o Sky Sport Uno (canale 201). Per lo streaming gli appassionati potranno sintonizzarsi sul sito ufficiale di Supertennis o scaricare l’app di riferimento Supertennix; in alternativa per gli abbonati Sky, lo streaming potrà essere usufruito su Sky Go o Now Tv.