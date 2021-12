Coppa Davis 2022: ecco gli avversari dell’Italia al turno preliminare

Coppa Davis 2022: ecco gli avversari dell’Italia. Nella giornata di ieri, a Madrid, si sono tenuti i sorteggi per l’edizione della Davis Cup del prossimo anno. La Nazionale di Filippo Volandri vuole necessariamente riscattarsi, evitando gli errori che l’hanno condannata alla prematura eliminazione di qualche giorno fa. Il tennis italiano sta vivendo un buon momento, con ben due player nella top ten del ranking Atp. Si tratta, come noto, di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Ed è proprio da questi due che il coach intende ripartire per tentare di vincere nel 2022.

L’urna di Madrid ha deciso: il 4 e 5 marzo 2022 l’Italia affronterà, nel turno preliminare, la Slovacchia. Sulla carta, considerando il ranking Atp, gli azzurri appaiono favoriti. Il miglior tennista slovacco, Alex Molcan occupa il gradino n 88 della classifica generale. Ma, a prescindere da questa circostanza, gli uomini di Volandri non potranno abbassare la guardia perchè, come testimoniato dai match della Coppa Davis appena conclusasi, anche i tennisti che partono svantaggiati, possono dare prova di grandi performances. Salteranno il turno preliminare Russia e Croazia (finaliste dell’edizione 2021) e le due wild card, Serbia e Gran Bretagna. Le squadre che passeranno il turno preliminare, si qualificheranno alla fase a gironi, per un totale di 16 Paesi.