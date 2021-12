Juan Martin Del Potro è pronto al rientro: l’annuncio sui social

Juan Martin Del Potro è pronto al rientro. E’ lo stesso tennista argentino a darne l’ufficialità attraverso un post, pubblicato sul noto social network Instagram. E’ dal giugno 2019 che il sudamericano non prende parte ad una competizione. Sull’erba del Queens, oltre due anni e mezzo fa, avrebbe dovuto scontrarsi contro Feliciano Lopez ma gli fu fatale la caduta avuta negli ultimi istanti del match precedente, vinto contro Denis Shapolapov.

Juan Martin del Potro pronto al rientro: l’annuncio via social

L’argentino, dopo aver subito anche un’operazione al ginocchio destro nel marzo 2021, scalpita per tornare a giocare di fronte al suo pubblico. Ecco il messaggio apparso recentemente sul suo account Instagram: Mi sto allenando molto duramente, alcuni giorni sono migliori di altri, ma ho sempre la speranza di tornare a competere all’inizio del prossimo anno. Sarebbe molto speciale tornare a Buenos Aires e poi giocare a Rio. Come potete immaginare, sto dando il massimo ogni giorno per poterci incontrare ancora molto presto. Vi terrò aggiornati sui miei progressi”. Probabilmente tornerà nel periodo compreso tra il 7 e il 14 febbraio del prossimo anno, date in cui inizieranno rispettivamente l’Atp 250 Open di Buenos Aires, e il torneo 500 di Rio. Entrambe le competizioni si giocano sulla terra battuta.