Matteo Berrettini: “Sto bene, giocherò gli Australian Open”

Matteo Berrettini sta bene: agli Australian Open ci sarà. E’ lo stesso numero 7 del ranking Atp a dare la notizia. Nel corso di un’intervista rilasciata a Sportface, il 25enne romano rivela di essersi ormai lasciato gli infortuni alle spalle. Come noto, lo scorso novembre era stato un mese completamente da dimenticare per il tennista, costretto ad abbandonare prematuramente le Atp Finals prima, e rinunciare totalmente alla Coppa Davis poi.

Matteo Berrettini, Australian Open: “Sto bene, mi sto allenando giocherò regolarmente l’Atp Cup…”

Il tennista azzurro, intervistato in esclusiva sul canale Youtube di Sportface ha spento tutti i dubbi ed ha ribadito di essere già in forma in vista degli obiettivi di gennaio. Ai giornalisti ha dichiarato: ” Sto bene, mi sto allenando, giocherò regolarmente l’Atp Cup e gli Australian Open”. Nel corso del confronto, l’atleta si è soffermato anche a parlare della sua struttura fisica. Gli acciacchi che lo hanno condizionato, hanno spinto lui e i suoi trainer, a cambiare qualcosa nella sua preparazione atletica: “Gli infortuni di questa stagione hanno fatto ragionare me e il mio team sull’opportunità di cambiare qualcosa. ho 25 anni e non sarò mai un giocatore da 90 partite a stagione ma nei momenti importanti vorrei essere sano. Sono diventato più bravo a gestire la parte di riabilitazione, per esperienza. Gli infortuni sono però diversi l’uno dall’altro. Quello di Wimbledon dove mi sono strappato il quadricipite è stato frutto di usura, da Belgrado ad allora non mi ero mai fermato. Ben venga, ma erano state tante le partite giocate. Invece quello di fine anno alle Finals non so spiegarmelo, la cosa peggiore in questi casi è non trovare una risposta. Per questo stiamo provando ad andare a fondo sui dettagli, dall’alimentazione alle ore di sonno per non trascurare nessun dettaglio e limitare l’impatto dei guai fisici”.

“Vincere la Coppa Davis è uno dei miei obiettivi per il 2022”

Un’altra grande delusione per Matteo Berrettini è stata quella di non poter prendere parte alla spedizione di Coppa Davis, insieme al capitano della Nazionale Filippo Volandri. Sul team italiano ha detto: “Siamo un grande gruppo, ho seguito i ragazzi da casa e comunque ci sentivamo ogni giorno con loro e con il capitano Volandri. Vincere l’Insalatiera può essere considerato uno dei miei obiettivi per il 2022, abbiamo la fortuna di avere una rosa lunga e una squadra forte….”.