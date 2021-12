Nole Djokovic, dalla Serbia: “Salterà l’Atp Cup”. E si infittisce il mistero degli Australian Open

Novak Djokovic salterà l’Atp Cup. E’ questa la sensazionale notizia filtrata dalla Serbia. Come noto a tutti gli appassionati di tennis a gennaio si disputerà la competizione tra le Nazionali del tennis, il cui montepremi è faraonico: oltre 12 milioni di dollari. L’Italia esordirà il 2 gennaio contro l’Australia padrona di casa. Gli azzurri, guidati da Jannik Sinner e Matteo Berrettini, cercheranno di vincere per trovare il pronto riscatto dopo la prematura eliminazione dalla Davis Cup.

Novak Djokovic salta l’Atp Cup: dalla Serbia lo danno per certo

L’Atp Cup 2022 rischia di essere orfana di uno dei maggiori protagonisti del circuito. Secondo un’indiscrezione data dal gigante dell’informazione serba Blic e riportata dalla Gazzetta dello Sport, il n 1 al mondo non dovrebbe scendere in campo con la sua Nazionale. Il suo entourage non ha ancora dato conferme ufficiali al riguardo, ma il rumor, gia di per se, è una notizia incredibile. Il quotidiano online balcanico, cita una fonte vicina al tennista, che darebbe veridicità a quanto trapelato.

La sua partecipazione agli Australian Open resta un enigma

Gli organizzatori del torneo della terra dei canguri, già da diverso tempo, hanno dichiarato che non si sarebbero concesse deroghe sull’obbligo vaccinale. Il n 1 al mondo non ha mai detto esplicitamente di essersi sottoposto al vaccino o meno. Di conseguenza questa situazione mette in dubbio la sua partecipazione alla prestigiosa rassegna. Addirittura il padre, secondo quanto apparso sul quotidiano a tinte rosa, avrebbe affermato alla televisione serba che “probabilmente non sarebbe andato”. Il mistero resta ed anzi si infittisce.