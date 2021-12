Australian Open 2022: confermati quasi tutti i big ad eccezione di un forfait illustre

Australian Open 2022: ecco i partecipanti. Nelle scorse ore l’organizzazione del torneo ha diramato la lista degli atleti che prenderanno parte all’edizione del prossimo anno. Poche le sorprese. Un forfait d’eccezione. I promotori, ai giornalisti, hanno ribadito l’obbligo vaccinale sia per i tennisti che per gli accompagnatori. Smentite, categoricamente, le voci secondo cui sarebbero state concesse esenzioni a giocatori in particolare.

Australian Open 2022, partecipanti: quasi tutti i big confermano tranne uno

Al torneo in terra australiana prenderà sicuramente parte il n 1 al mondo, Novak Djokovic. La sua partecipazione era stata messa in dubbio perchè, inizialmente, era titubante alla somministrazione del vaccino. Alla fine ,evidentemente, il serbo ha deciso di vaccinarsi per poter partecipare alla competizione. Sono nove gli italiani ammessi al tabellone principale: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato e Andreas Seppi. Per quanto riguarda il tabellone femminile, le prime venti al mondo hanno confermato la loro presenza, incluse la n.1 Ashleigh Barty e Naomi Osaka. La giapponese, dopo un periodo di stop per motivi personali, torna a calcare il campo di una competizione ufficiale. Invece darà forfait un’atleta che a Melbourne ha trionfato sette volte in carriera: Serena Williams. La statunitense ai giornalisti ha dichiarato: “Anche se questa non è mai una decisione facile da prendere, non sono dove devo essere fisicamente per competere”. Per quanto riguarda le atlete di casa nostra, sono due le atlete che partiranno direttamente dall main draw: si tratta di Camila Giorgi e Jasmine Paolini.