Australian Open: Rafa Nadal potrebbe esserci

Rafa Nadal potrebbe disputare gli Australian Open. E’ questa la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport, che può fare gioire i tifosi dell’atleta maiorchino. Il tennista, dopo essere tornato in campo ad Abu Dhabi, era risultato positivo al Covid 19. Ma per lui si era trattato di un rientro amaro. Oltre alla positività, aveva incassato due sconfitte in due partite disputate nello scenario del Mubadala World Tennis Championship. Era stato il diretto interessato a mettere in dubbio la sua presenza alla prestigiosa rassegna. Adesso, nonostante tutto, per lui si registra una flebile speranza di partecipare alla competizione australiana.

Rafa Nadal, Australian Open: il maiorchino potrebbe esserci

Rafa Nadal è sempre stato un lottatore dotato di grande resilienza e con grinta da vendere. Vuole nuovamente scendere in campo per difendere il prestigio costruito in anni di vittorie. Purtroppo, come noto, è stato fermato da persistenti problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi per buona parte della stagione. Ad essi poi, a guastargli i piani, si èaggiunto il Covid Sars che adesso sembra essere del tutto sparito. Infatti, nella giornata di ieri, su Twitter, è girato un video che ritrae il tennista in una sessione di allenamento insieme al giovane Dani Rinconn. Per lui si tratterebbe del ventunesimo Slam in carriera, dove potrebbe non incrociare il rivale Djokovic, la cui presenza è ancora in forte dubbio.

Rafael Nadal’s practice today (suhanisabharwal IG Stories) pic.twitter.com/Vaf0blJryz — Tanika (@SitTanyusha) December 29, 2021