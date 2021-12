Rafa Nadal è pronto: confermato il ritorno sul campo

Rafa Nadal è pronto al ritorno. L’ex numero uno al mondo, oggi n 6 del ranking ATP, ha confermato la sua presenza al torneo 250 di Melbourne. La gara, che precede di qualche tempo gli Australian Open, si disputerà a partire dal 3 gennaio. Lo spagnolo, approfitterà di questa competizione per testare il suo stato di forma in vista del più complicato impegno dello Slam australiano.

Rafa Nadal, il ritorno passa dall’ATP 250 di Melbourne

Per il forte tennista si tratta di una partecipazione un po’ insolita. Infatti non gioca un torneo di questa categoria dal lontano 2017 a Brisbane. Invece l’ultimo lo vinse sull’erba di Stoccarda nel 2015. Quell’anno, riuscì ad avere la meglio sul serbo Viktor Troicki, e ad accappararsi il premio finale in 2 set (7-6 6-3 fu il punteggio finale). Probabilmente la scelta di partire da una manifestazione di difficoltà inferiore, è da ricollegarsi ai continui infortuni che lo hanno falcidiato nell’ultimo anno, costringendolo a saltare tutti i recenti appuntamenti più importanti. Ritrovare la piena forma, è per lui fondamentale.

“Djokovic è sicuramente il favorito…”

Il maiorchino, recentemente intervistato e le cui parole sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport, ha colto l’occasione per fare i suoi complimenti a Nole Djokovic: “Djokovic è sicuramente il favorito per diventare il giocatore con più Slam nel tennis maschile. Federer è in un certo tipo di condizioni, io in un altro. Novak, invece, sta giocando, e sta giocando bene, è in un gran momento”. In più, ha fatto una breve riflessione su Medvedev, Tsitsipas e Zverev, affermando: “Ormai dobbiamo dire che Medvedev, Zverev e Tsitsipas sono il presente del tennis, sono la ‘current generation’, non dobbiamo trattarli in eterno come se fossero soltanto il futuro del tennis”.