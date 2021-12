Roger Federer esorta Jannik Sinner e Matteo Berrettini

“L’Italia ha una generazione incredibile di talenti. Questo momento può durare anni, massimizzino il loro talento”, queste le parole di Roger Federer su Sinner e Berrettini.

Il tennista svizzero, ex numero uno del mondo e venti volte vincitore dei tornei Slam, ha commentato a Sky il momento d’oro del tennis azzurro: “Berrettini può vincere uno Slam. Sto guardando le partite di Matteo e vedo un giocatore sempre più solido, consolidato nella Top10. Vince sempre più partite e da pareggio tempo è ormai nel circuito. Man mano che la vecchia generazione passerà, ci sarà sempre più spazio per i nuovi”.

Roger Federer sollecita Sinner e Berrettini a fare sempre meglio

Roger Federer è incredulo, e con molta felicità e piacere ha dato un consiglio ai nuovi talenti italiani: “Sia lui, sia Musetti che Sinner avranno delle occasioni. Jannik ha sostituito al meglio Berrettini alle Finals. Avete una generazione incredibile di talenti che può ancora crescere e consolidarsi. Ora Berrettini e Sinner non devono essere soddisfatti di essere entrati nella Top10, ma fare un altro passo e massimizzare il proprio talento. Resta un momento eccezionale per l’Italia che durerà ancora tanti anni”.

Il futuro del tennis sembra essere in mano a questi due giovani, come detto anche da Hubert Hurkaczl, una delle rivelazioni di questa stagione. Il polacco lo ha rivelato in una recente intervista con Sport TVP.



Jannik Sinner e Matteo Berrettini, così come Lorenzo Musetti, non possono che cogliere i consigli di Roger Federer. D’altronde, quest’ultimo, insieme a Nadal e Djokovic ha fatto crescere il tennis. I tre big continuano ad essere fonti di ispirazione per i tifosi e colleghi, soprattutto per quelli più giovani che sono cresciuti con loro e con tanta volontà e passione provano a seguire le stesse orme. Come affermato recentemente dall’ex tennista Robin Sodering, attualmente allenatore, “il dominio dei tre big è stato positivo per la crescita del tennis in ogni angolo del mondo”, ed è stata una bella fortuna poterli ammirare nello stesso momento.