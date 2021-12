Tennis, dove vedere Mubadala Championship: streaming e diretta tv Sky Sport o Supertennis?

Da giovedì 16 a sabato 18 dicembre è in programma Mubadala World Tennis, torneo di esibizione che si gioca ad Abu Dhabi con sei giocatori al via, tra cui Rafa Nadal che tornerà a giocare dopo la sconfitta al secondo turno del torneo Atp di Washington per mano del sudafricano Harris.

Nadal ha già ufficializzato il ritorno in campo dal 3 gennaio nel torneo Atp di Melbourne che precederà gli Australian Open primo grande appuntamento del nuovo anno.

Nel Mubadala Championship, lo spagnolo aspetterà in semifinale il vincente del match Evans-Murray. mentre il russo Rublev, invece chi avrà la meglio tra Fritz-Shapovalov. I due incontri preliminari si disputano oggi, mentre semifinale e finali (primo e terzo posto) rispettivamente venerdì e sabato.

Mubadala Championship, il calendario del torneo

Giovedì 16 dicembre



ore 13 – Fritz-Shapovalov

ore 15 – Evans-Murray

Venerdì 17 dicembre

ore 14 – 1^semifinale: Rublev vs vincente Fritz-Shapovalov

ore 16 – 2^semifinale: Nadal vs vincente Evans-Murray

Sabato 18 dicembre



ore 14 – Finale 3°/4° posto

ore 16 – Finale 1°/2° posto

Dove vedere Mubadala Championship in tv e streaming

Il torneo esibizione Mubadala Championship sarà visibile interamente su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) con telecronaca a cura di Elena Pero e Luca Boschetto (i due si alterneranno), mentre al commento tecnico sarà presente l’ex tennista svizzero Claudio Mezzadri.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Mubadala Championship 2019, i migliori punti di Nadal