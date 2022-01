Berrettini-Monfils: streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Australian Open

Martedì 25 gennaio con orario ancora da definire, alla Rod Laver Arena si disputerà il match Berrettini-Monfils, valevole per i quarti di finale degli Australian Open in corso di svolgimento a Melbourne.

Nella prima settimana il tennista azzurro ha eliminato gli statunitensi Nakashima e Kozlov, e gli spagnoli Alcaraz e Carreno Busta, dimostrando un ottimo stato di forma. Il transalpino, che fin qui non ha perso ancora un set, ha battuto in serie l’argentino Coria, il kazako Bublik, il cileno Garin e il serbo Kekmanovic, perdendo in tutto solamente 34 game.

Sono due i precedenti tra i due giocatori con Berrettini vincente in ambedue le occasioni: la prima nei quarti di finale degli US Open 2019 e la seconda nell’Atp Cup 2021 (Round Robin). Chi avrà la meglio, nella semifinale sfiderà il vincente dell’incontro che vedrà opposti lo spagnolo Nadal e il canadese Shapovalov.

Dove vedere Berrettini-Monfils in tv e streaming

Il match tra Berrettini-Monfils sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder) e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati. In streaming oltre a DAZN, la sfida tra l’azzurro e il francese si potrà vedere anche su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go, NOW TV e Tim Vision.

