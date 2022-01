Dove vedere ATP Cup 2022: streaming gratis e diretta tv Supertennis o Sky Sport?

Da sabato 1 a domenica 9 gennaio si disputerà la terza edizione dell’Atp Cup con i match che si disputeranno alla Ken Rosewall Arena e alla Qudos Bank Arena di Sidney.

Tra le sedici nazioni partecipanti sarà presente anche l’Italia di capitan Vincenzo Santopadre che ha convocato Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini e Bolelli; gli azzurri sono stati sorteggiati nel gruppo B con Russia, Francia e Australia, con quest’ultimi primi avversari (domenica 2 gennaio, ore 7.30 in Italia).

Il regolamento prevede che le squadre siano divise in quattro gruppi da quattro con la prima classificata di ciascun raggruppamento a qualificarsi per le semifinali. Ciascuna sfida prevede il match tra i numeri 2, quello tra i numeri 1 ed un doppio. Verranno assegnati fino a un massimo di 750 punti in singolare (250 in doppio) a chi vincerà la competizione il cui montepremi è salito a 14 milioni di dollari.

ATP Cup 2022: i gironi

Gruppo A – Serbia, Norvegia, Cile, Spagna

Gruppo B – Russia, ITALIA , Francia, Australia

, Francia, Australia Gruppo C – Germania, Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti

Gruppo D – Grecia, Polonia, Argentina, Georgia

Dove vedere ATP Cup 2020 in tv e streaming

L’Atp Cup sarà visibile sul canale in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre), che avrà l’esclusiva sugli incontri dell’Italia.

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire il torneo a squadra sia in diretta streaming (gratuito) sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv. In totale, Supertennis trasmetterà in diretta 14 delle 27 sfide della manifestazione (ciascuna delle quali, ricordiamolo, consiste in due singolari e un doppio), più altre due in differita (Germania-Gran Bretagna più una fra Serbia-Norvegia e Grecia-Polonia).

Ma a trasmettere la manifestazione per Nazioni ci saranno anche Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-282 del del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (canale 205) con i match degli azzurri in differita alle ore 21. Praticamente quando ci saranno due sfide in contemporanea una sarà su Supertennis e l’altra su Sky Sport.

Di seguito vi proponiamo le programmazione completa dei due canali.

SUPERTENNIS

Sabato 1 gennaio

Dalle 07:30 (in diretta o in differita): Serbia vs Norvegia e Grecia vs Polonia

Domenica 2 gennaio

Dalle 00:00 (in diretta): Canada vs USA

Dalle 07:30 (in diretta): Italia vs Australia

Dalle 13:30 circa (in differita): Germania vs Gran Bretagna

Dalle 19:00 circa (in replica): Italia vs Australia

Lunedì 3 gennaio

Dalle 00:00 (in diretta): Norvegia vs Spagna

Dalle 07:30 (in diretta): Grecia vs Argentina

Martedì 4 gennaio

Dalle 00:00 (in diretta): Italia vs Francia

Dalle 07:30 (in diretta): Canada vs Gran Bretagna

Dalle 13:30 circa (in replica): Italia Francia

Mercoledì 5 gennaio

Dalle 00:00 (in diretta): Polonia vs Argentina

Dalle 07:30 (in diretta): Serbia vs Spagna

Giovedì 6 gennaio

Dalle 00:00 (in diretta): Italia vs Russia

Dalle 07:30 (in diretta): Canada vs Germania

Dalle 13:30 (in replica): Russia vs Italia

Venerdì 7 gennaio

Dalle 07:30 (in diretta): Semifinale 1 (Vincente Gruppo A vs Vincente Gruppo D)

Sabato 8 gennaio

Dalle 03:00 (in diretta): Semifinale 2 (Vincente Gruppo B vs Vincente Gruppo C); questa è la semifinale che potrebbe includere l’Italia

Domenica 9 gennaio

Dalle 07:30 (in diretta): Finale

SKY SPORT UNO-SKY SPORT TENNIS

Sabato 1 gennaio

0.00: CILE-SPAGNA / ARGENTINA-GEORGIA (Pero-Crugnola)

7.30: SERBIA-NORVEGIA / GRECIA-POLONIA (Tavelli-Boschetto)

Domenica 2 gennaio

0.00: RUSSIA-FRANCIA/CANADA-USA (Ramella-Reggi)

7.30: GERMANIA-GRAN BRETAGNA (Tavelli-Crugnola)

21.00: ITALIA-AUSTRALIA (Pero-Pescosolido)

Lunedì 3 gennaio

0.00: POLONIA-GEORGIA/NORVEGIA-SPAGNA (Brunelli-Boschetto)

7.30: SERBIA-CILE / GRECIA-ARGENTINA (Ramella-Crugnola)

Martedì 4 gennaio

0.00: GERMANIA-USA (Tavelli-Pescosolido)

7.30 RUSSIA-AUSTRALIA / CANADA-GB (Brunelli-Pero)

21.00: ITALIA-FRANCIA (Boschetto-Reggi)

Mercoledì 5 gennaio

0.00: NORVEGIA-CILE / POLONIA-ARGENTINA (Ramella-Crugnola)

7.30 SERBIA-SPAGNA / GRECIA-GEORGIA (Boschetto-Reggi)

Giovedì 6 gennaio

0.00: GRAN BRETAGNA-USA (Brunelli-Tavelli)

7.30: FRANCIA-AUSTRALIA / GERMANIA-CANADA (Boschetto-Reggi)

21.00: ITALIA-RUSSIA (Pero-Pescosolido)

Venerdì 7 gennaio

7.30: Prima semifinale 1A-1D (Pero-Boschetto-Reggi)

Sabato 8 gennaio

3.00: Seconda semifinale (1B-1C) (Pero-Boschetto-Pescosolido)

Domenica 9 gennaio

7.30: Finale (Pero-Boschetto-Pescosolido)

ATP Cup 2021, i punti più belli