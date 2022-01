Dopo tanta attesa finalmente è arrivato il momento del primo Grande Slam dell’anno con gli Australian Open 2022. Nonostante le polemiche degli ultimi giorni circa la partecipazione di Djokovic, in Australia ci saranno i migliori atleti del tennis mondiale e questo torneo si preannuncia spettacolare e ricco di colpi di scena. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Australian Open 2022, streaming e diretta tv in chiaro TV 8?

Dove vedere Australian Open 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8 o Supertennis?

Il grande slam Australian Open 2022 verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery + (con l’abbonamento a 7.99 euro) e DAZN, che mette a disposizione dei propri utenti un’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, smart tv e pc. Inoltre il torneo sarà anche disponibile, per gli abbonati a Sky da più di un anno, su SKY GO. Ricordiamo che in questo torneo parteciperanno molti italiani quali: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Mager, Cecchinato, Travaglia e Seppi

per il circuito ATP e Giorgi e Paolini per il circuito WTA. Per gli Australian Open non è disponibile quindi né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV 8 o Supertennis.