ATP Cup, Jannik Sinner: “Orgoglioso di aver messo a segno il primo punto per l’Italia…”

Jannik Sinner parte bene in ATP Cup. Il n 10 del ranking, al suo esordio nella competizione tra le Nazionali del tennis, ha messo a segno un’importante vittoria per gli azzurri contro l’Australia. Infatti in soli due set riesce ad avere la meglio sul padrone di casa Max Purcell: 6-1 6-3 il punteggio finale. Il rivale non è mai riuscito a metterlo seriamente in difficoltà e Sinner, nonostante i pochi errori commessi durante il match, può essere contento per la performance mostrata.

Jannik Sinner, ATP Cup: “Sono molto contento di come ho giocato…”

Il 20enne tennista altoatesino, nelle dichiarazioni post gara, si è mostrato raggiante per la vittoria. Le sue parole, riportate da OA Sport, evidenziano tutta la sua soddisfazione: “Devo dire di aver disputato un buon match dal mio punto di vista. Sono molto contento di come ho giocato anche perchè sono stato molto solido. Ho commesso pochi errori e sono orgoglioso di avere messo a segno il primo punto per l’Italia, ora spero che Matteo Berrettini possa chiudere i conti. Sappiamo che è reduce da un infortunio, ma ora è al 100% e se la dovrà vedere contro un avversario non semplice“, ha detto confidando nell’amico e compagno di squadra. E poi, facendo alcune riflessioni sulla partita disputata: “Ho commesso pochissimi errori, solamente 3 e ho provato a giocare più profondo possibile, per non dare modo al mio rivale di scendere a rete. Mi piace giocare al chiuso come si è visto, anche perchè all’aperto le condizioni sono molto diverse, con tanto vento. Oggi, invece, il match si è disputato in maniera molto lineare”.