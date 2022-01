Medvedev-Nadal, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Australian Open

Domenica 30 gennaio alle ore 9.30 (in Italia, le 19.30 locali), alla Rod Laver Arena si disputerà il match Nadal-Medvedev, finale degli Australian Open in corso di svolgimento a Melbourne.

In semifinale sia lo spagnolo che il russo hanno vinto in quattro set, rispettivamente contro l’italiano Berrettini e il greco Tsitsipas; si preannuncia una sfida di grandissimo livello con Nadal che avrà la possibilità di vincere il 21° Slam in carriera, superando di una lunghezza mostri sacri come Federer e Djokovic, mentre Medvedev è in cerca del suo secondo successo in un Major dopo la vittoria degli ultimi US Open.

Sono quattro i precedenti con il maiorchino avanti 3-1, anche se il suo avversario ha vinto l’ultima sfida giocata alle Atp Finals 2020, quando in finale prevalse con il risultato di 3-6, 7-6 (4), 6-3. Al vincitore dello Slam australiano andranno € 2.800.196 (2000 punti Atp), allo sconfitto invece € 1.400.096 (1300 punti Atp).

Dove vedere Nadal-Medvedev in tv e streaming

La finale degli Australian Open tra Nadal-Medvedev, sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder) e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati. In streaming oltre a DAZN, la sfida tra l’azzurro e il francese si potrà vedere anche su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go, NOW TV e Tim Vision.

