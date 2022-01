Australian Open 2022, fine delle ipotesi: Novak Djokovic giocherà a Melbourne

Novak Djokovic agli Australian Open 2022: adesso è ufficiale. Dopo settimane di analisi, ipotesi e speculazioni, come riportato da Ubitennis, adesso è certo che il n 1 al mondo volerà a Melbourne. Sono stati giorni confusi in cui il movimento del tennis è stato fortemente diviso, tra chi sosteneva che il serbo ci sarebbe stato e chi no. Persino diversi articoli di giornale avevano parlato di esenzioni mediche prima concesse, poi negate e successivamente accordate. Alla fine è il diretto interessato a porre fine al tormentone.

Novak Djokovic agli Australian Open 2022: il post che chiude la vicenda

E’ stato lo stesso numero 1 del ranking a spazzare via qualsiasi incertezza. Infatti sul suo profilo Instagram è apparso un post che tradotto in italiano dice: “Buon anno a tutti! Vi auguro salute, amore e felicità in ogni momento. Possiate provare amore e rispetto per tutti gli esseri che vivono su questo splendido pianeta. Ho passato un periodo fantastico con i miei cari, ma oggi partirà per l’Australia in virtù di un’esenzione medica. Let’s go 2022!”. Gli organizzatori della competizione possono tirare un sospiro di sollievo perchè il tennista ci sarà; la perdita di spettatori e di audience è stata scongiurata. Alla fine le autorità governative e sanitarie competenti, dopo un’ estenuante trattativa con Tennis Australia, hanno concesso le esenzioni mediche per consentire la discesa in campo del Djoker.