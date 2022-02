ATP 250 Marsiglia: dove vedere il torneo e gli italiani in gara

Atp 250 Marsiglia 2022: da lunedì 14 febbraio a domenica 20 andrà in onda il torneo sul cemento della città francese. L’edizione di quest’anno si preannuncia combattuta vista anche la presenza di big del calbro di Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev. Il greco ha voglia di rivalsa sul canadese, visto che quest’ultimo lo ha sconfitto nella finale dell’Atp 500 di Rotterdam, riuscendo a vincere il suo primo titolo del circuito. Per gli italiani parteciperà soltanto Stefano Travaglia alla luce del forfait dell’ultima ora di Gianluca Mager. Il 27enne sanremese, che tra poco diventerà padre, ha dovuto rinunciare alla competizione a causa di un problema al ginocchio sinistro. Il montepremi totale della gara ammonta a 622mila e 610 euro. Il vincitore guadagnerà poco più di 58mila euro e i 250 punti del ranking. Il secondo classificato 150 punti e poco meno di 41mila euro.

Atp 250 Marsiglia 2022: dove vedere il torneo

La competizione potrà essere vista sia in diretta tv che in streaming. La copertura è affidata a Supertennis ( canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Gli abbonati potranno seguire le gesta dei tennisti in gara anche sulla piattaforma Supertennix, accessibile solo a coloro che hanno sottoscritto un valido abbonamento. Le partite potranno essere visionate anche da dispositivo mobile e tablet scaricando l’app “Supertennix” gratuitamente da qualsiasi digital store come Google Play e Apple Store.