ATP Buenos Aires, Dallas e Rotterdam: i risultati degli italiani

Dopo le numerose presenze azzurre questa settimana nei tornei ATP di Cordoba e Pune, anche nella prossima saranno tanti i tennisti italiani in gara. Da lunedì il circuito farà tappa a Buenos Aires, Dallas e Rotterdam. Saranno sei in tutto gli atleti del Belpaese che scenderanno in campo. Sto parlando di: Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori (impegnati nell’Argentina Open); Andreas Seppi (che giocherà il Dallas Open) e Lorenzo Musetti (iscritto al primo turno dell’ABN Amro World Tennis Tournament). A questi sei si potrebbe aggiungere Thomas Fabbiano, che proverà a guadagnarsi l’accesso al torneo di Dallas. Sono già usciti nelle qualificazioni di Buenos Aires e Rotterdam altri quattro giocatori italiani, ovvero: Marco Cecchinato, Alessandro Giannessi (in gara nella capitale argentina); Salvatore Caruso e Flavio Cobolli (presenti nella città olandese).

ATP Buenos Aires

Sui campi in terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club inizierà domani l’Argentina Open, torneo ATP di livello 250. Nel singolare a rappresentare l’Italia ci penseranno Fabio Fognini (quarta testa di serie del seeding) e Lorenzo Sonego (numero 3 del tabellone). In doppio, invece, ci sarà una coppia tutta azzurra, quella composta dallo stesso Sonego e dal suo concittadino Andrea Vavassori. Presenti in tabellone anche Fognini, in gara assieme all’argentino Horacio Zeballos, e Simone Bolelli, che giocherà in coppia anche lui con un tennista padrone di casa, ovvero Maximo Gonzalez.

ATP Dallas

Presso lo Styslinger/Altec Tennis Complex, collocato nella Southern Methodist University di Dallas avrà luogo questa settimana il Dallas Open, competizione ATP di categoria 250. L’unico azzurro già iscritto al tabellone principale del torneo è Andreas Seppi, impegnato sia nel singolo che in doppio (in coppia con il tedesco Daniel Altmaier, suo avversario al primo turno nel singolare). A lui si potrebbe unire Thomas Fabbiano, presente nelle qualificazioni (giocherà quest’oggi il suo primo round contro l’americano Adam Neff).

ATP Rotterdam

Nell’impianto Rotterdam Ahoy (noto anche semplicemente come Ahoy o Ahoy Rotterdam) si disputerà a partire da lunedì l’ABN AMRO World Tennis Tournament, torneo ATP 500. Leggendo l’elenco dei partecipanti, balza all’occhio dei tifosi azzurri il nome di Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara, classe 2002, farà il suo esordio a Rotterdam e questa sarà appena la sua quarta presenza nel tabellone principale di una competizione ATP a livello 500. Al primo turno sfiderà lo svedese Mikael Ymer, reduce da una semifinale nell’ATP 250 di Montpellier (sconfitto dal numero 3 del mondo Alexander Zverev).

ATP Buenos Aires, Dallas e Rotterdam: i risultati degli italiani

Buenos Aires – Singolare

Secondo turno

Fabio Fognini (4) – Alejandro Tabilo (Cile) o Pedro Martinez (Spagna)

Lorenzo Sonego (3) – Sebastian Baez (Argentina) o Holger Rune (Danimarca)

Buenos Aires – Doppio

Primo turno

Simone Bolelli/Maximo Gonzalez (Argentina) – Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori

Fabio Fognini/Horacio Zeballos (Argentina) – Orlando Luz (Brasile)/Thiago Monteiro (Brasile)

Dallas – Singolare

Primo turno

Andreas Seppi – Daniel Altmaier (Germania)

Dallas – Doppio

Primo turno

Andreas Seppi/Daniel Altmaier – Peter Gojowczyk (Germania)/Oscar Otte (Germania)

Rotterdam – Singolare

Primo turno

Lorenzo Musetti – Mikael Ymer (Svezia)