Dove vedere Atp Rotterdam, streaming gratis e diretta TV Supertennis o Sky Sport?

Da oggi a domenica 13 febbraio si disputerà il torneo Atp 500 di Rotterdam (cemento indoor) che vedrà ai nastri di partenza trentadue giocatori con tre Top Ten presenti, ovvero Tsitsipas, Rublev e Auger-Aliassime, mentre per i colori azzurri ci sarà il solo Musetti (reduce dai quarti di finale a Pune, in India), visto che Sinner ha dovuto dare forfait perchè positivo al Covid.

Il campione uscente è il russo Rublev, che lo scorso 7 marzo ebbe la meglio in finale sull’ungherese Fucsovics per 7-6, 6-4; il vincitore del torneo olandese, oltre a conquistare 500 punti per il ranking Atp, guadagnerà 109.565€.

Dove Atp Rotterdam in tv e streaming

Il torneo Atp di Rotterdam si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del d.d.t.); per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Il torneo olandese sarà visibile in diretta e in chiaro anche sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky al canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutta la settimana tennistica in streaming (gratuito), sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

PROGRAMMAZIONE SUPERTENNIS

lunedì 7 febbraio – LIVE alle ore 13:00, 14:30, 19:30 e 21:15 (primo turno)

martedì 8 febbraio – LIVE alle ore 11:00, 13:00, 14:30, 19:30 e 21:15 (primo turno)

mercoledì 9 febbraio – LIVE alle ore 11:00, 13:00, 14:30, 19:30 e 21:15 (secondo turno)

giovedì 10 febbraio – LIVE alle ore 11:00, 13:00, 14:30, 19:30 e 21:15 (secondo turno)

venerdì 11 febbraio – LIVE alle ore 13:00, 14:30, 19:30 e 21:15 (quarti di finale)

sabato 12 febbraio – LIVE alle ore 15:00 e 19:30 (semifinali)

domenica 13 febbraio – LIVE alle ore 15:00 (finale)

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT UNO

lunedì 7 febbraio – LIVE dalle ore 13:00 e 19:30 (primo turno) su Sky Sport Uno

martedì 8 febbraio – LIVE dalle ore 11:00 (primo turno) su Sky Sport Uno

mercoledì 9 febbraio – LIVE dalle ore 11:00 (secondo turno) su Sky Sport Uno

giovedì 10 febbraio – LIVE dalle ore 11:00 (secondo turno) su Sky Sport Uno

venerdì 11 febbraio – LIVE dalle ore 11:00 e 19:30 e 21:15 (quarti di finale) su Sky Sport Uno

sabato 12 febbraio – LIVE dalle ore 15:00 e 19:30 (semifinali) su Sky Sport Uno

domenica 13 febbraio – LIVE alle ore 15:00 (finale) su Sky Sport Uno

Finale Atp Rotterdam 2021, Rublev-Fucsovics: gli highlights