Juan Martin Del Potro torna in campo. Dominic Thiem abbandona l’Open di Cordoba

Juan Martin Del Potro torna in campo. Dopo un percorso costellato di infortuni e operazioni, l’argentino ex numero 3 del ranking ATP tornerà a calcare il terreno di una competizione ufficiale. La sua assenza dura ormai da oltre due anni quando, nel 2019, si ruppe il ginocchio destro durante un torneo a Londra. Da quel momento una via crucis che lo ha tenuto lontano dai giochi, facendolo sparire dal panorama tennistico che conta.

Juan Martin Del Potro: ecco la data ufficiale del rientro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport l’argentino ha accettato la wild card per competere a Buenos Aires dal 7 al 13 febbraio, per successivamente volare a Rio de Janeiro per prendere parte all’Atp 500 dal 14 al 20. Un ritorno che verrà sicuramente salutato con affetto dai suoi fans.

Slitta il ritorno di Dominic Thiem

Dominic Thiem invece dovrà ancora attendere. Il vincitore dell’edizione 2020 degli US Open ha annunciato, tramite un video diffuso tramite i suoi social, la decisione di voler abbandonare il Cordoba Open. La causa è da attribuirsi ad un infortunio patito dal tennista ad un legamento delle nocche. Queste le parole dell’austriaco: “Negli ultimi giorni ho riportato un piccolo infortunio tra le nocche, un piccolo stiramento a un legamento. La cosa positiva è che il polso è perfettamente a posto, ma soffro di dolore alla mano e non sono ancora sufficientemente allenato. Sono molto triste, ma tornerò quando sarò in forma al 100% e grazie mille per l’ottima e calorosa accoglienza che ho avuto qui a Cordoba”.