Roger Federer: “Il mio ritorno? Potrò rispondere meglio verso maggio o aprile…”

Roger Federer torna a parlare delle sue condizioni fisiche. Nel corso di una videocall avuta con gli investitori di una banca, suo sponsor da molto tempo, lo svizzero ha dato maggiori delucidazioni sul ritorno alle competizioni ufficiali. Le dichiarazioni rilasciate fanno ben sperare i tifosi di rivederlo in campo nella prossima primavera. Il tennista manca ormai dal circuito da svariati mesi, a causa di numerosi infortuni che gli hanno impedito di esprimersi al meglio. Le dichiarazioni che seguono sono state estrapolate da un articolo apparso su Ubitennis.

Roger Federer: “Ho dei mesi importanti davanti. Saprò di più verso aprile”

Il 20 volte campione dello Slam ha rassicurato il suo pubblico affermando che il recupero prosegue e va a gonfie vele seppur lentamente. Re Roger, nel corso della chiamata con il suo sponsor, ha detto: “Ho dei mesi molto importanti davanti a me. Penso che saprò di più verso aprile per quanto riguarda le mie condizioni. Fino ad ora non potevo correre o alzare i ritmi della preparazione con stop-and-go o salti”. Il tennista, quindi, fa progressi inimmaginabili fino a qualche tempo fa.

“Sono molto motivato nel lavoro di recupero ce faccio”

Lo svizzero è apparso determinato a continuare a dominare la scena tennistica. Nulla esclude che torni forte quanto prima, come del resto già accaduto con l’amico Rafa Nadal fresco vincitore degli Australian Open. Il tennista ha detto che per lui la preparazione: “E’ tutto quello di cui ho bisogno per tornare in campo. Alla domanda sul mio ritorno potrò rispondere meglio verso maggio o aprile. […] Sicuramente la voglia c’è ancora, sono molto motivato nel lavoro di recupero che faccio e che mi è concesso fare. Per me va bene anche se sto andando un po’ lento, mi piacerebbe avere un recupero più veloce ma i medici e tutti gli altri mi dicono di andarci piano”.