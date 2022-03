Coppa Davis 2022, Italia-Slovacchia: dove vedere in tv, streaming, programma e orari

L’Italia tennistica sfida la Slovacchia nel turno preliminare di Coppa Davis 2022. Il confronto è valido per la qualificazione alla fase a gironi delle Finali, che si disputerà a settembre, mentre a novembre vedremo in atto gli scontri ad eliminazione diretta. Si giocherà sul cemento indoor di Bratislava, venerdì 4 e sabato 5 marzo. Il capitano degli azzurri Filippo Volandri convoca, per l’occasione, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia e Simone Bolelli. Costretti al forfait sia Matteo Berrettini che Fabio Fognini, ambedue per infortunio.

La squadra slovacca, invece, schiera Alex Molcan, Norbert Gombos, Filip Horansky, Filip Polasek e Igor Zelenay. I favori del pronostico, al di là delle assenze, propendono verso la squadra italiana, specialmente a livello di singolaristi; qualche dubbio in più sul doppio, soprattutto se si guarda il palmarès di Polasek nella specialità (17 titoli e due partecipazioni alle Atp Finals). In ogni caso, come la storia della competizione ci ricorda, ogni incontro andrà giocato al massimo per evitare brutte sorprese.

Coppa Davis 2022, Italia-Slovacchia: dove vedere e programma delle gare

Gli incontri sono visibili in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirli in diretta streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).

Venerdì 4 marzo

Ore 17.00: primo match di singolare

a seguire: secondo singolare

Sabato 5 marzo:

Ore 15.00: match di doppio

a seguire: eventuale terzo singolare

a seguire: eventuale quarto singolare