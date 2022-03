Djokovic Roland Garros, Francia annulla il Super Green Pass

Buone notizie per Novak Djokovic: la Francia toglie il Super Green Pass dal 14 marzo e apre le porte al Roland Garros per lui…

Il Primo Ministro francese ha annunciato lo stop alle restrizioni forzate. A beneficiarne, senza dubbio, il tennista 34enne di Belgrado, che potrà partecipare anche al torneo di Montecarlo.Solo pochi giorni fa, Djokovic ha salutato il suo allenatore di sempre Marian Vajda e rotto con lo sponsor Peugeot. La collaborazione con lo storico coach è durata ben 15 anni; mentre quella con il marchio del gruppo Stellantis è terminata dopo 8 anni.

A rasserenare la settimana del serbo, c’è sicuramente l’annuncio di apertura al Roland Garros. Da inizio stagione, Nole ha disputato un unico evento all’ATP 500 di Dubai, fermandosi ai quarti finale contro Jiri Vesely. A tenere banco, la sua decisione di non sottoporsi alla vaccinazione.

Novak Djokovic Roland Garros, la Francia gli apre le porte

I prossimi due tornei più prestigiosi della stagione, a cui Novak potrà prendere parte sono: il Masters 1000 di Monte-Carlo che andrà in scena dal 9 al 17 aprile 2022 e il Roland Garros, dal 22 maggio al 5 giugno 2022.

Il premier francese Jean Castex ha affermato che a partire dal 14 marzo, cesserà di esistere l’obbligo di Super Green Pass. L’altra novità, riguarda anche quello di utilizzo delle mascherine al chiuso, che dovranno essere portate soltanto sui trasporti pubblici e presso le strutture sanitarie.

Novak Djokovic può finalmente tornare a competere in Tour, già dal prossimo mese. I limiti attuati finora, non permettevano all’ex numero 1, di poter partecipare allo Slam parigino dove è campione in carica, e all’evento Il Monte-Carlo Rolex Masters, che ha il suo circolo situato sul suolo francese, nel comune di Roquebrune-Cap-Martin. La sua adesione non risulta più in bilico.