Sinner-Bonzi, dove vedere Atp Indian Wells 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Jannik Sinner affronta Benjamin Bonzi nel terzo turno dell’Atp Indian Wells, primo Masters 1000 del 2022. L’azzurro, dopo aver ricevuto un bye all’esordio (in quanto testa di serie n°10), ha avuto la meglio sul serbo Laslo Djere. Il francese (n°62 Atp), invece, ha sconfitto al primo turno il connazionale Arthur Rinderknech e nel secondo l’italiano Lorenzo Sonego. Il confronto Sinner-Bonzi è al suo secondo atto, dato che Sinner si è imposto nell’unico precedente (Roland Garros 2020), mentre si tratta di un inedito sul cemento.

Il tennista altoatesino, in questo primo scorcio di stagione, ha raggiunto i quarti di finale sia all’Australian Open che a Dubai. Il nativo di Nimes, invece, ha nella semifinale dell’Atp Marsiglia e la vittoria al Challenger di Cherbourg come migliori risultati di questo inizio di 2022.

Sinner-Bonzi, Atp Indian Wells 2022: dove vedere e orario

L’incontro sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV. E’ in programma per lunedì 14 marzo, con orario ancora da stabilire.

Sinner-Bonzi: i precedenti

Roland Garros 2020 – Terra battuta – Secondo turno – SINNER b. Bonzi 6-2 6-4 6-4