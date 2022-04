ATP Challenger Sanremo: Arnaboldi, Mager e Passaro in semifinale!

Non sarà en-plein ma poco importa. Tre dei quattro semifinalisti dell’ATP Challenger di Sanremo 2022 sono italiani. Un vero e proprio monopolio dei nostri atleti, costruito vittoria su vittoria e cresciuto con il passare dei giorni. Andrea Arnaboldi, Gianluca Mager e Francesco Passaro lotteranno domani per guadagnarsi un posto in finale. Ad Arnaboldi toccherà l’arduo compito di provare ad eliminare la testa di serie numero 1 del seeding, ovvero il danese Holger Rune, che ha sconfitto quest’oggi il romano Matteo Gigante, classe 2002. Per gli altri due azzurri, invece, sarà derby tricolore e il favorito non può che essere Mager, il beniamino di casa. Nonostante la sua inesperienza, però, Passaro ha dimostrato in questo torneo di non spaventarsi di fronte ad avversari decisamente più esperti di lui, dunque potrebbe rivelarsi un incontro dall’esito incerto. Vediamo ora il dettaglio dei risultati dei tennisti italiani nei quarti di finale.

ATP Challenger Sanremo: i risultati degli italiani nei quarti di finale

Holger Rune (Danimarca) batte Matteo Gigante (che aveva eliminato Flavio Cobolli nel primo turno) 6-3 6-0

Andrea Arnaboldi supera Alexey Vatutin (Russia) 6-2 3-6 7-6 (9-7)

Francesco Passaro batte Mate Valkusz (Ungheria) 4-6 6-3 6-2

Gianluca Mager supera Thomas Fabbiano 6-4 6-3