ATP Challenger Sanremo: cinque azzurri nei quarti di finale!

Giornata semplicemente perfetta per i colori azzurri nell’ATP Challenger di Sanremo. Cinque partite delle otto totali hanno visto la vittoria di un tennista italiano. L’unico eliminato è stato Riccardo Bonadio, il quale però ha salutato il torneo cedendo contro un suo connazionale, ovvero Andrea Arnaboldi. Oltre all’esperto giocatore milanese, sono riusciti ad accedere ai quarti di finale anche: Thomas Fabbiano, Matteo Gigante, Gianluca Mager e Francesco Passaro. Nel prossimo turno ci sarà un ulteriore derby azzurro, che vedrà sfidarsi Fabbiano e Mager. Avremo dunque sicuramente almeno un italiano in semifinale e dopo quest’oggi aumentano anche le chance per un trionfo finale di un atleta della nostra penisola. Nulla è ancora detto, però, poiché il numero 1 del tabellone è ancora in piena corsa. Si tratta del danese Holger Rune, classe 2003 e con un best ranking fissato all’86esimo posto del ranking ATP. Di seguito i risultati degli italiani nel secondo turno della competizione.

ATP Challenger Sanremo: i risultati degli italiani nel secondo turno

Matteo Gigante batte Matteo Martineau (Francia) 6-3 7-5

Andrea Arnaboldi supera Riccardo Bonadio 4-6 6-2 6-3

Francesco Passaro batte Alexandre Muller (Francia) 6-1 6-2

Thomas Fabbiano supera Vitaliy Sachko (che aveva sconfitto Edoardo Lavagno nel primo turno ) 7-5 3-6 7-5

Gianluca Mager batte Evgeny Karlovskiy (Russia) 6-1 6-4