Dove vedere Atp Barcellona, streaming gratis e diretta TV Supertennis o Sky Sport?

Da lunedì 18 a domenica 24 aprile sui campi di terra battuta del “Real Club de Tenis Barcelona” si disputerà il torneo Atp 500 di Barcellona (edizione numero 69) che vedrà al via 48 giocatori e con le prime sedici teste di serie che grazie al Bye a loro disposizione, cominceranno il loro percorso direttamente dal secondo turno.

Per i colori azzurri presenti Sonego (numero 11 del seeding) che sfiderà il vincente del match tra lo statunitense Cressy e un Qualificato, e Musetti (esordio contro l’argentino Baez), mentre le prime due teste di serie saranno il greco Tsitsipas e il norvegese Ruud. Il montepremi del torneo spagnolo sarà di 2 milioni e 661mila euro, dei quali 467mila andranno al vincitore, compresi i 500 punti Atp per il ranking mondiale. Nella stagione scorsa a trionfare in Catalogna fu il maiorchino Nadal, che in finale sconfisse l’ellenico Tsitsipas in tre set (6-4, 6-7, 7-5).

Dove Atp Barcellona in tv e streaming

Il torneo Atp 500 di Barcellona si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 del decoder e 472-482 del digitale terreste); per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Il torneo iberico sarà visibile in diretta e in chiaro anche sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky al canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutta la settimana tennistica in streaming (gratuito), sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Programmazione SuperTennis

lunedì 18 aprile – LIVE alle ore 11:00, 13:00, 15:00 e 17:00 (primo turno)

martedì 19 aprile – LIVE alle ore 11:00, 12:30, 16:00 e 18:00 (primo turno)

mercoledì 20 aprile – LIVE alle ore 11:00, 12:30, 16:00 e 18:00 (secondo turno)

giovedì 21 aprile – LIVE alle ore 11:00, 12:30, 16:00 e 18:30 (secondo turno)

venerdì 22 aprile – LIVE alle ore 12:30, 14:30, 16:00 e 18:00 (quarti di finale)

sabato 23 aprile – LIVE alle ore 13:30 e 15:30 (semifinali)

domenica 24 aprile – LIVE alle ore 16:00 (finale)

Programmazione Sky Sport

lunedì 18 aprile – LIVE dalle ore 11:00 (primo turno)

martedì 19 aprile – LIVE dalle ore 11:00 (primo turno)

mercoledì 20 aprile – LIVE dalle ore 11:00 (secondo turno)

giovedì 21 aprile – LIVE dalle ore 11:00 (secondo turno)

venerdì 22 aprile – LIVE dalle ore 12:30 (quarti di finale)

sabato 23 aprile – LIVE dalle ore 13:30 (semifinali)

domenica 24 aprile – LIVE alle ore 16:00 (finale)

