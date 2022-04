Dove vedere Masters 1000 Montecarlo: streaming gratis e diretta tv Supertennis o Sky Sport?

Dal 10 al 17 aprile si disputerà il terzo Masters 1000 stagionale, ovvero quello di Montecarlo (montepremi 2.598.585 dollari), sui campi di terra battuta del “Country Club” del Principato di Monaco; un torneo che vedrà presenti Djokovic, Zverev, Tsitsipas (vincitore nella scorsa edizione), Rublev (finalista nella scorsa stagione contro il greco) ed Alcaraz. Saranno al via quattro azzurri: Sinner, Sonego, Fognini e Musetti che esordiranno rispettivamente contro Coric, Ivashka, Rinderknech e Paire.

Dove vedere Masters 1000 Montecarlo in tv e streaming

Il torneo monegasco sarà visibile su Sky Sport e più precisamente su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis e Sky Sport Action (201, 204, 205 e 206). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Per chi non potrà seguire il torneo su Sky, ci sarà la possibilità di vedere il miglior incontro del programma serale, il giorno dopo in differita in chiaro sul canale Supertennis, (numero 64 del digitale terrestre e 212 del decoder) alle ore 12 e alle ore 18.

Masters 1000 Montecarlo, il programma

Domenica 10 aprile (a partire dalle ore 11)

Primo turno

Lunedì 11 aprile (a partire dalle ore 11)

Primo turno

Martedì 12 aprile (a partire dalle ore 11)

Completamento primo turno ed inizio match secondo turno

Mercoledì 13 aprile (a partire dalle ore 11)

Completamento secondo turno e primi match ottavi di finale

Giovedì 14 aprile (a partire dalle ore 11)

Completamento ottavi di finale

Venerdì 15 aprile (a partire dalle ore 11)

Quarti di finale

Sabato 16 aprile (a partire dalle ore 11:30)

Semifinali

Domenica 17 aprile (ore 14.30)

Finale