Fognini-Cecchinato, dove vedere Atp Belgrado 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Fabio Fognini comincia il suo percorso nell’Atp Belgrado 2022. L’azzurro, testa di serie n°6 del torneo serbo, è reduce dal secondo turno centrato nel Masters 1000 di Montecarlo e se la vedrà contro il connazionale Marco Cecchinato nel turno d’esordio. Il siciliano, n°108 Atp, non è riuscito a qualificarsi per il main draw del Principato. Il confronto Fognini-Cecchinato è al suo quarto atto, con il ligure in vantaggio per 2-1 nei precedenti.

Il tennista di Arma di Taggia, in questo primo scorcio di stagione sul cemento, ha raggiunto la semifinale a Rio de Janeiro e i quarti a Buenos Aires. Il nativo di Palermo, invece, non è mai andato oltre il primo turno in questo inizio di 2022.

Fognini-Cecchinato, Atp Belgrado 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in diretta streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv), tramite la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone) oppure su Tennis TV. E’ in programma oggi lunedì 18 aprile, come quarto match sul Center Court a partire dalle 11.00 (dopo Gasquet-Kecmanovic).

Fognini-Cecchinato: i precedenti

Monaco di Baviera 2018 – Terra battuta – Primo turno – CECCHINATO b. Fognini 5-7 6-3 6-2

San Paolo 2017 – Terra battuta – Primo turno – FOGNINI b. Cecchinato 6-4 7-6(4)

Nizza 2013 – Terra battuta – Primo turno – FOGNINI b. Cecchinato 1-6 6-1 6-2