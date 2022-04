Dove vedere Atp 250 Belgrado, streaming gratis e diretta TV

Da lunedì 18 a domenica 24 aprile 2022 sui campi di terra battuta del Novak Tennis Center si disputerà la sesta edizione del torneo Atp 250 di Belgrado. Saranno 28 i tennisti che prenderanno parte al tabellone principale, tra cui il padrone di casa e n.1 al mondo Novak Djokovic che esordirà al secondo turno presumibilmente contro il connazionale Laslo Djere.

Non ci sarà il campione in carica Matteo Berrettini, operatosi alla mano destra a fine marzo, ma ci sarà una flotta azzurra composta da: Fabio Fognini e Marco Cecchinato, che si affronteranno al primo turno, e Flavio Cobolli che è alle prese con l’ultimo turno di qualificazioni. Presenti anche le teste di serie Rublev, Khachanov e Karatsev, mentre farà il suo esordio stagionale nel circuito maggiore Dominic Thiem. Ecco di seguito il programma completo e dove vedere il torneo in diretta tv e streaming gratis.

Dove Atp Belgrado in tv e streaming

La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix. Ecco di seguito la programmazione completa dell’Atp 250 di Belgrado su Supertennis.

PROGRAMMAZIONE SUPERTENNIS

lunedì 18 aprile – differita alle ore 21:15 (primo turno)

martedì 19 aprile – LIVE alle ore 14:30 (primo turno)

mercoledì 20 aprile – LIVE alle ore 14:30 (secondo turno)

giovedì 21 aprile – LIVE alle ore 14:30 (secondo turno)

venerdì 22 aprile – differita alle ore 21:15 (quarti di finale)

sabato 23 aprile – differita alle ore 17:45 (semifinali)

domenica 24 aprile – differita alle ore 14:45 (finale)